Livestream: Google stellt neue Pixel-Smartphones vor

Googles vierte Pixel-Generation steht in den Startlöchern. Bereits vorab sind etwa Fotos, Preise und Funktionen durchgesickert. Offiziell wird das Pixel 4 sowie die größere Variante Pixel 4 XL bei einem Event in New York am Dienstag vorgestellt. Los geht es um 10:00 Ortszeit, also 16:00 MESZ.

Wie gewohnt streamt Google seine Produktpräsentation unter anderem über die hauseigene Video-Plattform YouTube. Hier der Live-Stream: