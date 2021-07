Louis Vuitton verkauft UFO-Lautsprecher um 2.450 Euro

Was ein bisschen wie ein Gadget von Aliexpress aussieht, ist das neueste Elektronik-Produkt des Modelabels. Zu haben ist der Bluetooth-Lautsprecher in UFO-Form ab Ende Juli um 2.450 Euro .

Ist es ein Kreisel? Ist es eine Hängelampe mit Duftkerzen-Funktion? Nein, es ist der neue Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker !

Genau, dieser ein Kilogramm schwere Lautsprecher ist diskret. Besonders, wenn sich „während der Benutzung farbenfrohe Lichteffekte mit dem Rhythmus synchronisieren.“ Für diese diskrete Beleuchtung sorgen 23 LEDs am Lichtring der Oberseite und 12 LEDs am mittleren Lichtring , der die Buchstaben von „LOUIS VUITTON“ leuchten lässt.

Jetzt werdet ihr natürlich denken: „Sind die wo angrennt?“ Aber halt, hört euch vorher die Argumente an, die Louis Vuitton auf seiner Website für den Lärmmacher im Kreisel-Look vorbringt: Er „erfindet die Welt tragbarer Audiogeräte neu. Daheim präsentiert er sich als Kunstobjekt aus Metall und edlem Leder“ und unterwegs ist er „ein eleganter und diskreter Begleiter auf Reisen.“

360 Grad Sound und 2x 30 Watt Leistung

Die Leistung des Lautsprechers beträgt 2x 30 Watt. Er hat 3 Zoll große Woofer und 2 0,75-Zoll-Hochtonlautsprecher. Steht der Lautsprecher auf seiner Dockingstation oder hängt gerade an der abnehmbaren Lederhandschlaufe, wird der Sound in 360 Grad ausgegeben. Liegt der Lautsprecher seitlich, erkennt ein Lagesensor das und passt die Klangrichtung an.

Wer mit dem diskreten Lautsprecher telefonieren will, kann das auch. Laut Louis Vuitton hat er gleich 3 Mikrofone für Sprachanrufe. Angesteuert wird der Speaker per Bluetooth, WLAN und AirPlay, zudem ist ein „Universaladapter mit 6 Steckern“ dabei. Die Akkulaufzeit wird mit 15 Stunden angegeben. Außerdem gibt es noch „exklusive zusätzliche Funktionen und Bedienelemente über die Louis Vuitton Connect App.“

Für Louis Vuitton ist das nicht das erste Elektronikprodukt. Mit der Tambour Horizon hat das französische Label auch eine Smartwatch in Angebot. Je nach Ausführung kostet diese bis zu 7.375 Euro.