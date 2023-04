Schwedischer Hersteller will Ikea für Elektroautos werden

Luvly arbeitet an einem Mini-Elektroauto, das nur 10.000 Euro kosten und umweltschonend in Mikro-Fabriken zusammengebaut werden soll.

Luvly will den umweltschonenden motorisierten Individualverkehr in der Stadt vorantreiben. Das schwedische Unternehmen stellt kleine Elektroautos her. Davon leitet sich auch der Name ab. LUV steht für Light Urban Vehicle. Die Zweisitzer sind mit rund 380 Kilo wesentlich leichter als herkömmliche E-Autos und verbrauchen mit 60 Wh/km auch deutlich weniger Energie. Deshalb kommen sie mit kleineren Batterien aus.

Die Mini-Elektroautos sollen eine Geschwindigkeit von 90 km/h erreichen und mit einer Ladung rund 100 Kilometer weit fahren können. Die Akkus sind in 2 jeweils 15 Kilogramm schwere Einheiten aufgeteilt, die auch aus dem Wagen entnommen und in der Wohnung in etwa einer Stunde voll aufgeladen werden können. Wegen der kompakten Bauweise ist das Fassungsvermögen des Kofferraums mit 267 Liter vergleichsweise gering, für Lebensmitteleinkäufe sollte es aber reichen. Kosten soll das Mikro-Auto zwischen 10.000 und 11.000 Euro.