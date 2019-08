Lyft zieht E-Bike-Flotte wegen Akkubränden aus dem Verkehr

Lyft hat den Betrieb seiner Bay Wheels E-Bikes in San Francisco gestoppt, nachdem ein paar davon in Brand geraten sind. Ein Augenzeuge, der den ersten Vorfall am Mittwoch gesehen hatte, entdeckte den Akku als Feuerquelle. Ein zweites Fahrrad fing ebenfalls Feuer am Samstag, wie The San Francisco Examiner berichtet. Der Nutzer fotografierte das zerstörte Gefährt.