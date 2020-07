Magenta lässt Kunden 5G kostenlos ausprobieren

"Magenta zündet den 5G Turbo", heißt es in einer Aussendung des Telekomunternehmens. Dementsprechend wurde mit Anfang Juli das 5G-Netz an mehr als 600 Standorten in Österreich aktiviert. Bis Jahresende kommen noch einmal 600 dazu, sodass dann 40 Prozent der österreichischen Haushalte und Betriebe an mehr als 1.200 Standorten mit 5G versorgt werden können.

Der schnellere 5G-Ausbau wird durch den Einsatz einer neuen Technologie getragen, wie Andreas Bierwirth, CEO von Magenta Telekom im Gespräch mit der futurezone erklärt. Bei 5G New Radio (Dynamic Spectrum Sharing, DSS) können nämlich bestehende Antennen aufgerüstet werden, ohne dass sie komplett ausgetauscht werden müssen.

5G-Aktion

Bis 30. September werden 5G und unlimitierte Daten in allen aktuellen LTE-Smartphone-Tarifen von Magenta für Privat- und Geschäftskunden ohne Zusatzkosten freigeschalten. Auf diese Weise können die Vorteile des 5G-Netzes kostenlos ausprobiert werden.