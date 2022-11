Magenta verkauft AirPods besonders günstig

Egal ob man Magenta-Kund*in ist oder nicht, ab dem heutigen 21. November bis 23. Dezember kann man Apple AirPods bei Magenta um 79 Euro kaufen. Die Kopfhörer der zweiten Generation werden somit weit günstiger als der UVP von 159 Euro, aber auch um einiges günstiger als bei Elektronikfachgeschäften angeboten.

Bestandskund*innen belohnen

Erhältlich sind die Apple AirPods in allen physischen Magenta-Shops sowie auf der Magenta-Webseite, wie es in einer Aussendung des Unternehmens heißt. Mit der Aktion will der Mobilfunker Bestandskund*innen ein attraktives Angebot machen. Loyale Kund*innen sollen laufend von "Schnäppchen und Rabatten" profitieren. Man will aber keine Nachweise kontrollieren, ob es sich bei den Käufer*innen tatsächlich um Magenta-Kund*innen handelt, weshalb das Angebot eigentlich jede*r nutzen kann.

Stückzahl groß, aber begrenzt

Auf die Frage, ob die Stückzahl der AirPods für das Angebot begrenzt sei, richtet Magenta der futurezone aus, dass dies tatsächlich so sei. Die Anzahl sei aber so hoch angesetzt, dass der Vorrat "nicht so schnell" aufgebraucht sein sollte.