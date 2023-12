Magenta verschenkt ein Jahr Disney+ an Bestandskunden

"Ihr bestes Weihnachtsgeschenk kommt heuer von Magenta", so beginnt eine Mail, die derzeit an Bestandskund*innen des Internet-Providers versandt wird. Magenta verschenkt nämlich 12 Monate Disney+ an seine Kund*innen.

Allerdings muss man schnell sein. Denn nur die ersten 10.000 Interessierten bekommen tatsächlich den Zugang zu dem Streaming-Angebot von Disney+ ein Jahr lang kostenlos zur Verfügung gestellt.

Keine Kündigung erforderlich

Um das Angebot zu erhalten, muss man sich auf der Magenta-Website dafür registrieren - mit Namen, Kundennummer und Mail-Adresse. Die entsprechende Webseite ist unter diesem Link zu finden.

"Das Abo endet nach einem Jahr ganz automatisch, ohne weitere Bindung", schreibt Magenta im Kleingedruckten. "Eine Kündigung durch Sie ist nicht erforderlich." All jene, die zu spät dran sind, können sich Disney+ als Zusatzangebot bei Magenta holen.

Die aktuellen Preise von Disney+

Wer etwa einen Mobilfunkvertrag hat, bekommt Disney+ ebenso ein Jahr lang kostenlos, muss sich aber dafür ein weiteres Jahr binden - für 8,99 Euro monatlich. Dasselbe gilt für all jene, die Kabelinternet oder mobiles Internet über Magenta beziehen.

Auf der Website von Disney+ kostet das Streamingservice mindestens 10,99 Euo monatlich beziehungsweise 109,90 Euro jährlich. Wer monatlich bezahlt, hat den Vorteil, dass man auch monatlich kündigen kann. Apropos: Wer seinen Disney-Zusatzangebot bei Magenta kündigen möchte, muss bei der dortigen Service-Hotline anrufen.