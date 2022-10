Marktstart für Sony-Auto bekannt gegeben

Erst nachdem diese beiden Märkte bedient wurden, sei auch eine Einführung in Europa geplant. Einen konkreten Starttermin hat das Gemeinschaftsunternehmen Sony Honda Mobility, das vom Elektronikkonzern und dem Autobauer neu gegründet wurde, allerdings nicht genannt.

Honda und Sony halten jeweils 50 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen. Während die Elektronikfirma die Software, Elektronik, Unterhaltungstechnik und Sensoren liefert, baut Honda das Fahrzeug selbst und kümmert sich um die Sicherheitstechnik. Wer den Akku liefert, wurde nicht genannt.

Das neue Unternehmen will sein Elektroauto primär online vertreiben.

Abschied von Verbrennern

Honda hatte im April generell mitgeteilt, in den nächsten 10 Jahren umgerechnet fast 40 Milliarden US-Dollar in die Elektrifizierung investieren zu wollen. Bis 2040 will Honda nur noch Elektroautos herstellen und sich von Verbrennern gänzlich verabschieden.