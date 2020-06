McDonalds will E-Auto-Schnellladestationen anbieten

Großbritannien hat, ähnlich wie Österreich, einen Anstieg beim Verkauf von Elektroautos verzeichnet. Im Mai stiegen die Neuregistrierungen im Vereinigten Königreich um 21,5 Prozent. In Österreich wurden im Mai 5 Prozent mehr E-Autos registriert. Der Markt für Verbrenner brach hingegen deutlich ein, in Österreich um 42 Prozent bei Benzinern und um 38 Prozent bei Diesel-Fahrzeugen.

Ladestationen in Österreich

McDonalds will mit seinen Ladestationen eine bessere Infrastruktur für E-Auto-Fahrer schaffen. Die Filialen der Kette wären leicht zugänglich und gut zu finden. Ein vergleichbares Projekt unter dem Namen McCharge startete vergangenes Jahr bereits in Schweden, wo 55 Ladestationen im ganzen Land aufgestellt wurden. In Österreich ist derzeit kein so groß angelegtes Projekt geplant, wie das Unternehmen der futurezone mitteilte. Seit 2015 wurden aber 12 Filialen mit Ladestationen ausgestattet. Dafür arbeitet das Unternehmen hierzulande mit dem Partner Smatrics zusammen.