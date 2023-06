Mercedes bringt ChatGPT ins Auto

900.000 Fahrzeuge starten ab sofort in die Beta-Phase des verbesserten Systems.

Mercedes will mithilfe von ChatGPT die Sprachsteuerung für sein Infotainmentsystem MBUX verbessern. Mit "Hey Mercedes" kann man dem Auto bereits Anweisungen geben und Fragen zum Wetter oder zur Umgebung stellen. Diese Funktion soll mit einem Update zunächst für Nutzer*innen in den USA verbessert werden. Dort können insgesamt 900.000 Fahrzeuge mit der Beta-Version ausgestattet werden, schreibt Mercedes in einer Pressemitteilung.

KI liefert Rezeptideen und Fakten zum Zielort

Mit ChatGPT will man jetzt die Fragen und Antworten flexibler gestalten. So soll das Sprachassistenzsystem nicht nur vorgegebene Sätze verstehen können, sondern besser verstehen, was erfragt wird. Zudem soll die Vielfalt der Themen, über die man Auskunft erhalten kann, größer werden, heißt es.

➤ Mehr lesen: 10 Tipps: Was bringt mir ChatGPT im Alltag?

So könne man das System nach Fakten zum Zielort oder Rezeptideen befragen und Wissensfragen klären. Zwar ist ChatGPT am Computer ein textbasiertes Chatprogramm, im Auto wird die Antwort allerdings vom Sprachassistenten übermittelt, damit Fahrer*innen nicht abgelenkt sind.