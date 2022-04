Mercedes E-Auto schafft 1.000 Kilometer mit einer Akkuladung

Der zu Jahresbeginn vorgestellte Prototyp Mercedes Vision EQXX schaffte bei einer Probetour mit einer Akkuladung eine Strecke von mehr als 1.000 Kilometern am Stück. Der Forschungswagen sei der effizienteste Mercedes, der jemals gebaut worden sei, erklärte Vorstandschef Ola Källenius am Donnerstag.

"Blaupause für die Zukunft"

„Das Technologieprogramm, das dahintersteht, markiert einen Meilenstein in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen.“ Entwicklungschef Markus Schäfer sprach von einer „Blaupause für die Zukunft des Automobilbaus“, die in zwei, drei Jahren Eingang in Serienmodelle finden soll.

Bedenken über zu geringe Reichweite halten neben hohen Preisen und zu wenig Lademöglichkeiten viele Verbraucher noch vom Umstieg auf emissionsfreie Elektroautos ab.

Mehrere Firmen arbeiten an Lösungen. Das US-Startup Our Next Energy erprobte seine Batterie mit einem Tesla Model S im Dezember und kam damit 1.210 Kilometer weit. Der chinesische Elektroautobauer Nio stellt 1.000 Kilometer pro Akkuladung für sein Serienmodell ET7 in Aussicht.