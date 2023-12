Das bedeutet das türkise Rücklicht bei Mercedes

Der Autohersteller will ein neues Lichtsignal in Pkw einführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Wie Mercedes in einer Pressemeldung schreibt, haben US-Behörden die weltweit erste Genehmigung für den Einsatz spezieller Außenbeleuchtung für automatisiertes Fahren ausgestellt. Die Markierungslichter sind in den Bundesstaaten Kalifornien und Nevada zulässig.

Manche Autos von Mercedes-Benz werden künftig mit einem türkisen Rücklicht und türkisen Lichtern an Seite und Front ausgestattet, auf die andere Fahrer*innen gut achten sollten. Es wird nämlich anzeigen, dass das jeweilige Fahrzeug gerade im autonomen Modus unterwegs ist, also dass das Auto selbstständig fährt .

Laut Mercedes-Benz soll dadurch Transparenz geschaffen werden. Andere Verkehrsteilnehmer*innen können auf den ersten Blick erkennen, dass der*die Fahrer*in des jeweiligen Autos nicht aufmerksam ist und sich eventuell auch einer Nebentätigkeit widmet. Gleichzeitig sollen auch Polizeibehörden durch das Licht sofort wissen, dass es okay ist, wenn der Fahrer in diesem Moment nicht auf die Straße schaut.

Warum türkis?

Die Farbwahl wurde getroffen, weil Türkis deutlich unterscheidbar von bereits bestehenden Fahrzeugbeleuchtungen und Verkehrssignalen wie Ampeln oder Notbeleuchtungen ist. Dadurch soll eine Verwechslungsgefahr stark reduziert werden. Auch Studien wurden durchgeführt, die gezeigt hätten, dass es die “optimale Farbe für automatisiertes Fahren” sei.

Mercedes-Benz setze sich nun auch dafür ein, dass Türkis zum weltweiten Standard zur Visualisierung des automatisierten Fahrzustandes werde. “Je mehr automatisiert fahrende Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind, desto wichtiger werden die Kommunikation und Interaktion zwischen dem Fahrzeug und seiner Umgebung”, sagt Markus Schäfer, der Chief Technology Officer von Mercedes.

Ab 2026 in Serienfahrzeugen zulässig

Die Ausnahmegenehmigung für Entwicklungsfahrzeuge in Kalifornien sei zunächst auf 2 Jahre befristet. In Nevada ist hingegen der Einsatz in Serienfahrzeugen ab Modelljahr 2026 gestattet und die Genehmigung ist unbefristet gültig, bis die Gesetzeslage den regulären Betrieb zulässt, wie Mercedes-Benz schreibt.