Mercedes zeigt Teaser für elektrische Einsteiger-Limousine

Mercedes-Benz hat bereits eine ganze Reihe an Elektroautos im Angebot, was bisher aber noch fehlt, ist ein Exemplar im "Einstiegssegment". Auf der Automesse IAA 2023 in München Anfang September will der deutsche Autohersteller ein Konzept dafür vorstellen.

Konkurrenz für Tesla Model 3

Wie Electrek berichtet, soll das neue E-Auto von Mercedes dem Tesla Model 3 Konkurrenz machen und eine Reichweite von über 600 Kilometer aufweisen. Das Fahrzeug soll Designelemente des Mercedes-Konzeptfahrzeugs Vision EQXX erhalten, das auf höchstmögliche Effizienz ausgerichtet ist.

Laut Golem.de haben Besucher*innen der IAA die Möglichkeit, im Vision EQXX mitzufahren. Mercedes soll auf der Messe auch neue Versionen seiner Elektroauto-Modelle EQA, EQB und EQV herzeigen.

Günstig wird es nicht

Darauf, dass das künftige "Einstiegsmodell" von Mercedes besonders günstig zu haben sein wird, braucht man sich keine Hoffnungen machen. Mercedes-CEO Ola Källenius hat dem Handelsblatt erzählt, dass viele Produkte in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden seien - Mercedes bilde da keine Ausnahme.