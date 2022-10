Microsofts neues Design für Windows sieht wie MacOS aus

16.10.2022

Microsoft teast einen Look für Windows 11 an, der offensichtlich von Apple inspiriert ist.

Diese Woche fand Microsofts Hausmesse Ignite statt. In der Keynote dazu war ein neuer Look für Windows 11 zu sehen. Über diesen wurde weder während der Keynote selbst, noch danach gesprochen. In der Videoaufzeichnung der Keynote ist er bei 42:45 zu sehen.

Das neue Design erinnert an Apples MacOS. Die Taskleiste am unteren Bildschirmrand scheint jetzt zu schweben, berührt also nicht die Ränder. Dort finden sich nur noch App-Icons und das Windows-Logo, das vermutlich das Startmenü öffnet. Andere Elemente wurden zum oberen Bildschirmrand verlagert. Mittig ist die Suchleiste. Die Status-Icons, wie etwa der Akkustand und die Uhrzeit, sind rechts oben. Links oben ist die Wetter- bzw. Aktienkursanzeige.

© Microsoft