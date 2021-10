Microsoft sucht Mitarbeiter, um eigene Prozessoren zu bauen

Microsoft sucht neue Mitarbeiter*innen für eine eigene Prozessoren-Sparte. Damit bestätigt das Unternehmen wohl indirekt das Gerücht, wie Apple ebenfalls eigene CPUs bauen zu wollen. Gesucht wird ein „Director of SoC Architecture“, also ein leitender Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für die Entwicklung von SoCs (System-on-a-Chip).

SoCs werden für Smartphones, Tablets und Laptops verwendet und darauf bezieht sich die Stellenausschreibung von Microsoft auch. Sie enthalten neben CPU-Kernen in der Regel auch Grafikprozessoren.

Zukünftige Produktgenerationen

Den Gerüchten zufolge könnte Microsoft seine CPUs auf ARM-Basis entwickeln. Sie könnten bei den hauseigenen Surface-Geräten verbaut werden. Bisher hat Microsoft für manche seiner Surface-Produkte mit AMD und Qualcomm zusammengearbeitet. Das Surface Pro X besitzt mit dem SQ2 bereits einen ARM-basierten Prozessor.

In der Stellenausschreibung heißt es, die Anwärter*innen werden ein Portfolio an SoC-Technologie für zukünftige Produktgenerationen schaffen. Eine Aufgabe dabei soll das Einbinden von IP (Software/Hardware) sein – also das Verwenden und Integrieren von „Intellectual Property“ anderer Anbieter, wie eben die ARM-Architektur.

Bis tatsächlich die ersten Microsoft-Geräte mit einem eigenen Chip auf den Markt kommen, wird es aber vermutlich noch eine ganze Weile dauern.