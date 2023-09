Microsoft schmuggelt Werbung in Samsung-Handys

Die futurezone konnte das mit einem Samsung Galaxy Z Fold5 und Galaxy S23 Ultra nachprüfen. In beiden Fällen wurden die Apps vorher nicht verwendet. In beiden Fällen war nach dem Update die App „Microsoft 365“ bei Einstellungen/Apps zu finden, mit dem Status „Deaktiviert“.

So wird man den Microsoft 365-Hinweis los

Tippt man in Kontextmenü „Microsoft 365-Hinweis“ an, wird die App aktiv und geöffnet. Nachdem die App einmal aktiviert ist, kann man sie, zumindest auf neueren Samsung-Handys, in Einstellungen/Apps deinstallieren. Das geht auch, ohne sie vorher über das Kontextmenü zu öffnen. Man kann einfach in den App-Einstellungen „Aktivieren“ antippen und gleich nochmal dieselbe Schaltfläche antippen, um Microsoft 365 zu deinstallieren.

Mit der Microsoft-365-App verschwindet auch der „Microsoft 365-Hinweis“. Hat man den Microsoft Edge-Browser am Handy installiert, wird man im Kontextmenü die „Bing-Suche“ sehen – selbst, wenn man primär mit Chrome oder Firefox im Internet surft.