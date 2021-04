Microsoft stellt Cortana für iOS und Android ein

Microsofts Sprachassistenz-App Cortana ist nicht mehr für iOS und Android verfügbar. Wie bereits im August 2020 angekündigt, wurde sie aus dem App Store und dem Google Play Store entfernt, der Support wurde eingestellt. Der Dienst wurde nun in andere Apps integriert.

Laut Microsoft Support kann Cortana weiterhin über Windows abgerufen werden. Funktionen wie Erinnerungen, Listen und Aufgaben erstellen wurden in die Microsoft To Do App übertragen, wo der Sprachassistent ab sofort verfügbar ist.

Die App wurde erstmals 2015 veröffentlicht und sollte eine Verbindung zwischen Smartphones und PCs herstellen. Allerdings konnte sich Cortana nicht gegen Konkurrenzprodukte wie Alexa, Siri und den Google Assistant durchsetzen.