Microsoft will mit Windows-Updates die Umwelt schonen

Bisher hat das Windows-Betriebssystem hauptsächlich versucht, Updates zu Zeiten zu installieren, in denen die Computer nicht in Verwendung sind. Wie ArsTechnica berichtet, könnte es künftig mit einem neuen Windows-11-Update auch das Ziel verfolgen, diesen Vorgang auch umweltbewusster zu gestalten.

Wie aus dem kürzlich angekündigten Windows Insider Preview-Build hervorgeht, testet Microsoft nämlich unter anderem eine neue Funktion, die dazu betragen könnte, Kohlenstoffemissionen zu verringern. Mithilfe von "regionalen Kohlenstoffintensitätsdaten", die von eletricityMap und Watttime stammen, soll Windows erkennen, welche Art von Strom verbraucht wird. Updates sollen dann installiert werden, "wenn größere Mengen an sauberen Energiequellen verfügbar sind."

Nicht bei allen möglich

Dieses Upgrade wird aber nur verfügbar sein, wenn die entsprechenden Datenquellen in der Region auch vorhanden sind. Bei PCs, die per Akku betrieben werden und nicht an das Stromnetz angeschlossen sind, ist es nicht möglich.

Manuell können Updates weiterhin zu jeder Zeit durchgeführt werden.