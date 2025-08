Microsoft bringt Crocs im Windows-XP-Design heraus

Microsoft wurde am 4. April 1975 gegründet und feierte deshalb in diesem Jahr sein 50-Jähriges Jubiläum. Einige ältere Nutzerinnen und Nutzer werden sich noch an den Bildschirmhintergrund des Windows-XP-Betriebssystems erinnern.

Der Hintergrund dürfte bei manchen Personen auch ein Gefühl von Nostalgie auslösen. Das möchte Microsoft nutzen und bringt eine limitierte Auflage von Crocs im Windows-XP-Design heraus, wie The Verge berichtet.

➤ Mehr lesen: Hacker nutzen Microsoft-Leck für Angriff auf Behörden und Unternehmen

Vorbestellung nur für Mitarbeiter

"Bliss" - so heißt das Foto, das Microsoft als Standardhintergrund für Windows-XP verwendet hat. Der blaue Himmel mit Wolken über den grünen Hügeln dürfte damit zu den populärsten Fotos der Welt zählen.

➤ Mehr lesen: Microsoft baut Tausende Stellen ab, Gaming-Sparte leidet besonders

Und genau dieses wird nun in Schuhform veröffentlicht. Aktuell können die Windows-XP-Crocs aber nur intern von Microsoft-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern bestellt werden. Sie kosten rund 80 US-Dollar, also umgerechnet etwa 70 Euro.

➤ Mehr lesen: Microsoft bringt umstrittene KI-Suche "Recall" nach Europa