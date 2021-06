MWC 2017: LG, Nokia und Huawei greifen Samsung an

Heute Samstag und morgen Sonntag finden die ersten Pressekonferenzen zum diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona statt. Tech-Fans dürfen sich also wieder auf zahlreiche Neuvorstellungen in Sachen Handys, Tablets, Wearables und Co freuen. Viel erwartet wird von Samsungs Konkurrenz. Während die Südkoreaner nach dem Rückschlag mit dem Note 7 mit hoher Wahrscheinlichkeit kein neues Smartphone bringen werden, will die Konkurrenz mit neuen Android-Spitzenmodellen punkten. In dieser Reihenfolge werden die Neuvorstellungen am Sonntag erfolgen: