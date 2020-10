Mysteriöser, getarnter Tesla-Prototyp gesichtet

Was es sein könnte

Elektrek spekuliert, dass es sich dabei um einen Prototypen des Model Y für Europa handeln könnte. Dass die Front anders erscheint könnte den Grund haben, dass die Kennzeichenhalterung für den europäischen Markt größer sein muss. Dadurch könnte sich die Folie verformen. Auch andere Elemente des Autos müssten für den europäischen Markt angepasst werden, damit es den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Tesla will das europäische Model Y eigentlich in der neuen Gigafactory in Berlin produzieren. Das Unternehmen könnte im kalifornischen Fremont nun aber bereits ein Produktionsmuster hergestellt haben. Die Produktion in der Berliner Fabrik soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 starten.