Online-Bank N26 steigt in Handel mit Kryptowährungen ein

Die mobile Online-Bank N26 erweitert ihr Angebot um ein Krypto-Service. Mit N26 Krypto können N26-User*innen direkt in der Banking-App knapp 200 Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Das neue Krypto-Service soll in den nächsten 6 Monaten schrittweise eingeführt werden.

N26-Kund*innen in Österreich erhalten als erste die Möglichkeit, mit N26 Krypto digitale Währungen direkt in der N26-App zu kaufen und zu verkaufen. In den kommenden Monaten soll das Service auch in anderen Märkten verfügbar gemacht werden.

N26-App wird adaptiert

Um N26 Krypto anzubieten, wird die N26-App leicht adaptiert und um den Tab "Finanzen" und dem darunterliegenden Bereich "Trading" erweitert. Werden Coins gekauft oder verkauft, wird der Euro-Gegenwert unmittelbar dem Bankguthaben abgezogen oder gutgeschrieben, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.