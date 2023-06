Netflix testet Abschaffung von günstigstem Abo

Ab sofort gibt es in Kanada das Basis-Abo nicht mehr. Dies war das günstigste Netflix-Abo ohne Werbung. Der Schritt wurde von Netflix nicht angekündigt – die Option dieses Abo abzuschließen wurde einfach entfernt. Gegenüber der Winnipeg Free Press wurde bestätigt, dass dies absichtlich passiert ist und nicht etwa ein Fehler sei. Auch für Bestandskund*innen soll das Abo „in naher Zukunft“ abgedreht werden. Diese müssen dann entweder auf das Abo mit Werbung oder ein teureres Abo wechseln.

Basis-Abo könnte auch in anderen Ländern verschwinden

Kanada gilt als Testmarkt für Netflix. Auch die Maßnahmen gegen Account-Sharing hatten dort ihren Anfang, bevor sie auf die USA und schließlich auch europäische Länder ausgeweitet wurden. Es ist also denkbar, dass das Basis-Abo demnächst in weiteren Ländern abgeschafft wird.

In Österreich kostet das Basis-Abo 7,99 Euro. Videos werden in der Qualität 720p wiedergegeben. Das zweitgünstigste Abo ist das Standard-Abo um 12,99 Euro. Videos werden in 1080p wiedergegeben, die Nutzung ist auf 2 Geräten gleichzeitig möglich. Das werbeunterstützte Abo gibt es in Österreich derzeit nicht. Das könnte bedeuten, dass das Basis-Abo hierzulande zumindest solange erhalten bleibt, bis das Werbe-Abo kommt.

In Deutschland gibt es das Werbe-Abo bereits. Dort kostet es 4,99 Euro pro Monat, die Videoqualität ist 1080p. Ein weiterer Hinweis, dass Netflix sein Basis-Abo auch dort einstampfen will: In Deutschland ist das Basis-Abo nicht sichtbar, wenn man auf der Website ein Abo abschließen möchte. Das wird erst sichtbar, wenn man auf den Button mit „Alle Abos anzeigen“ klickt.

Netflix verdient gut am Werbe-Abo

Außerdem hat Netflix bei seinem Finanzbericht für das erste Quartal 2023 bekannt gegeben, dass in den USA mit den Werbe-Abos insgesamt mehr Geld eingenommen wurde, als mit dem Standard-Abo. Das Abo mit Werbeeinblendungen kostet in den USA 6,99 US-Dollar, das Standard-Abo 15,49 US-Dollar. Von daher macht es für Netflix jedenfalls Sinn, das Basis-Abo auch in den USA zu entfernen, um mehr User*innen zum Werbe-Abo zu bekommen – oder zum teureren Standard-Abo, um dort die Einnahmen in die Höhe zu treiben.