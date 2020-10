Netflix streicht kostenlosen Probemonat in den USA

In den Vereinigten Staaten kann Netflix nicht mehr kostenlos getestet werden. Auf der US-Anmeldeseite verweist Netflix aber darauf, dass der Dienst jederzeit kostenlos storniert werden könne, berichtet CNet. Der Streamingdienst weist auch darauf hin, dass Dauer und Verfügbarkeit der Probezeiträume je nach Region variieren können.

So wird in der Schweiz und auch in Deutschland kein kostenloser Probemonat mehr angeboten. In Mexiko wurde die Test-Variante bereits vor 2 Jahren aufgehoben. In Österreich ist der kostenlose Probemonat hingegen noch verfügbar.

Neue Strategien

Die Streaming-Dienste Hulu und Showtime bieten in den USA nach wie vor einen kostenlosen Probemonat. Die Netflix-Konkurrenten HBO Max oder NBCUniversal’s Peacock haben ihren Probezeitraum hingegen auf eine Woche beschränkt. Disney Plus hat laut CNET diese Test-Möglichkeit im Juni generell aufgehoben.

Netflix ist der weltgrößte Streaming-Dienst und zählt mehr als 192 Millionen Abonnenten. Das Unternehmen denkt nun neue Marketing-Strategien an, um neue Mitglieder in den Vereinigten Staaten zu anzuwerben, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte.