Neue Apple Watch Series 6 unterstützt Black Community

Apple hat die Black Unity Collection seiner Apple Watch Series 6 vorgestellt, die es ab 1. Februar zu kaufen geben wird. Diese wurde designt, um die Black Culture zu zelebrieren. Die Collection wird als „Limited Edition“ verfügbar sein und enthält ein Black Unity Sport Band sowie ein Unity-Watch-Gesicht in den bekannten Farben der Community.

Unterstützung für Organisationen

Apple unterstützt mit dieser Aktion auch sechs globale Organisationen, die Gleichheit und Gerechtigkeit für Menschen mit dunkler Hautfarbe sorgen möchten: derBlack Lives Matter Support Fund, das European Network Against Raciscm, das International Institute on Race sowie Equality and Human Rights, den Leadership Conference Education Fund, die NAACP Legal Defense und den Educational Fund sowie Souls Grown Deep.

Das Design der Uhr wurde zusammen mit Mitgliedern der Black Community designt, teilt Apple in einem Blogeintrag mit. Im Monat Februar feiert Apple grundsätzlich den "Black History" Monat, und es sind neben der speziell designten Apple Watch auch noch weitere Aktionen geplant. Apple will etwa im gesamten Monat besonders Unternehmen von dunkelhäutigen Menschen im App Store in den Vordergrund rücken, dasselbe gilt auch für den Bereich Musik und Bücher.