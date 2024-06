Neue Details zu Samsungs Smart Ring nach Klage gegen Oura

Smarte Ringe erleben einen Boom - mit den kleinen Wearables kann man einerseits körperliche Vitaldaten tracken, aber auch andere Funktionen sind oft integriert. Etwa kann mit einem integrierten NFC-Chip an der Supermarktkassa bezahlt werden.

Das bekannteste Wearable dieser Art ist aktuell der Oura Ring. Dessen finnischer Hersteller Oura gilt derzeit als Platzhirsch am Markt für smarte Ringe. Anfang des Jahres ließ allerdings auch Samsung die baldige Einführung eines solchen Ringes durchsickern – für Oura ist das durchaus eine Kampfansage.

➤ Mehr lesen: Ein Ring, sich zu knechten: Smart Rings erleben einen Boom

Wie The Verge erfahren hat, bahnt sich noch vor der tatsächlichen Einführung des Galaxy Rings ein Rechtsstreit an – und zwar anders, als man zunächst vermuten würde. Naheliegend wäre es nämlich, dass Oura juristisch versucht, Samsung den Markteintritt schwer zu machen – schließlich wollen sie ihnen mit einem sehr ähnlichen Produkt die Kundschaft streitig machen.

Samsung will Klage verhindern

Nun versucht Samsung eine solche Klage mit einem juristischen Kunstgriff zu verhindern – und will stattdessen Oura zuerst verklagen. Mit einem Sonderurteil will der Technologiekonzern aus Südkorea erzwingen, dass ein Gericht ausschließt, dass Samsung Patente von Oura verletzt.

Samsung behauptet in seiner Klage, dass Oura regelmäßig und systematisch andere Wettbewerber mit patentrechtlichen Klagen ausbremsen würde. Samsung sagt, Oura könnte das gleiche jetzt auch bei ihm machen – und den Konzern wegen seines Galaxy Rings verklagen. Allerdings handelt es sich bei Samsung um einen Konzern, der über 300 Milliarden US-Dollar wert ist, während Oura eine vergleichsweise sehr kleine Firma ist.

Samsung Galaxy Ring soll im August in US-Geschäfte kommen

Die Klage mutet zwar etwas merkwürdig an, hat aber auch etwas Gutes. Die Anklageschrift enthält nämlich auch einige neue Details zum versprochenen Samsung Galaxy Ring. Offenbar soll dieser schon im August 2024 in US-Geschäften verkauft werden. Das Design soll demnach bereits im Mai fertiggeworden sein und in den kommenden Tagen soll bereits die Massenproduktion anlaufen. Es bleibt jedenfalls spannend, wie es im Zweikampf Oura gegen Samsung weitergeht.