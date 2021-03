Neue Galaxy-Handys: Samsung kündigt Unpacked-Event an

Noch Mitte März will Samsung neue Galaxy-Smartphones vorstellen.

Samsung hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sein zweites Unpacked-Event für heuer angekündigt. Laut der Einladung heißt das Event „Galaxy Awesome Unpacked“. Stattfinden soll es am 17. März, also Mittwoch nächste Woche.

Bei den neuen Galaxy-Smartphones, die dabei vorgestellt werden, dürfte es sich um die Modelle Galaxy A52 und Galaxy A72 handeln. Sie sollen Gerüchten zufolge um 350 bzw. 450 Euro auf den Markt kommen.

Ein großer Event für Mittelklasse-Handys erscheint vielleicht etwas ungewöhnlich, allerdings sind die Modelle für Samsung enorm wichtig, da sie in der Regel den überwiegenden Teil der Verkäufe ausmachen.