Neue Kamera-Brille von Snap ermöglicht Augmented Reality

Snap plant eine komplett überarbeitete Version seiner Spectacles-Brille und will bei dem neuen Modell auf zwei eingebaute Kameras setzen, mit der Augmented-Reality-Effekte in Videoaufnahmen erzeugt werden können. Mit dem angepeilten Verkaufspreis von 350 Dollar ist die neue Brille fast doppelt so teuer wie die ursprüngliche Variante. Sie soll noch vor Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Teures Experiment

Das 2016 überraschend begonnene Brillen-Geschäft entpuppte sich als millionenschweres Grab. So überschätzte Snap aufgrund des anfänglichen Hypes die Nachfrage und bestellte 800.000 Geräte vom chinesischen Zulieferer. Da nur ein Bruchteil verkauft werden konnte, blieb der Konzern auf 40 Millionen Dollar sitzen.