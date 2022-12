Neuer Hyundai Kona Electric kommt mit futuristischem Design

Das Design der neuen Kona-Generation wurde enthüllt. Hyundai setzt dabei auf ein futuristisch anmutendes Design, das einerseits von seinen Konzeptfahrzeugen und andererseits vom Ioniq 5 inspiriert wurde.

Auffallend ist dabei in erster Linie das durchgängige LED-Band an der Front sowie der Pixel-Look der ebenso durchgängigen, roten LED-Leiste am Heck. Die eigentlichen Leuchten sind sowohl vorne als auch hinten in eigenständigen Modulen untergebracht.