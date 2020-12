Neues Nokia-Handy mit 48-Megapixel-Kamera kostet 220 Euro

Android One Update-Garantie

Das Nokia 5.4 ist bereit für ein Update auf Android 11 und weiteren Versionen, heißt es in einer Aussendung des Herstellers. Im Rahmen der Android One Partnerschaft sei für monatliche Sicherheitsupdates für 3 Jahre und Software-Upgrades für 2 Jahre gesorgt.

Das Nokia 5.4 schafft es nicht mehr rechtzeitig vor Weihnachten in den Handel. Aber Mitte Jänner sollte das Smartphone in Österreich in den Farben Polar Night und Dusk auf den Markt kommen. Den UVP gibt Nokia mit 219 Euro an. Der tatsächliche Preis im Handel könnte auch darunter liegen.