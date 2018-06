NIU zeigt neue E-Roller mit Schnellladung und Over-the-Air-Updates

"Tesla der Scooter-Branche"

Die chinesische Firma NIU hat mittlerweile ein wenig den Ruf, das "Tesla der Scooter-Branche" zu sein. „Gutes Marketing, aber auch ein wirklich gutes Produkt“, meint ein kroatischer Einkäufer am Rande des Urban Mobility Summit in Paris im persönlichen Gespräch. Insgesamt hat der chinesische Hersteller mehrere hundert Einkäufer und Händler sowie Journalisten eingeladen, um an der Produktpräsentation der neuen zwei E-Roller-Modelle teilzunehmen.

Die Keynote begann wie bei einem klassischen Technologie-Event wie man es von Apple oder Samsung kennt, wenn diese ihre neuen Smartphone-Modelle vorstellen. „Wir verknüpfen Consumer Electronics mit Mobilität“, sagt Yan Li, CEO von NIU in perfektem, fließenden Englisch. So ist es nur logisch, dass einer der beiden Roller vom Namen M zu M+ weiterentwickelt worden ist.

Design und Technologie-Ansatz

„Wir sind mehr als nur ein Scooter-Unternehmen. Wir verbinden Design mit Technologie und einer Lösung für urbane Mobilität“, sagt Li. Autos würden die meiste Zeit im Stau stecken, der öffentliche Verkehr bringt einem nicht von Tür zu Tür und Radfahren ist nicht für jeden geeignet, wenn man nicht total verschwitzt nach 15 Kilometern im Büro ankommen möchte, so Li. Deshalb seien die E-Scooter von NIU eine gangbare, umweltfreundliche Alternative.

Gedacht wird bei NIU ähnlich wie bei Smartphone-Herstellern ebenfalls im Zwei-Jahres-Rhythmus. So lange gibt es Garantie auf die Roller inklusive der Lithium-Ionen-Akkus, die bei den neuen Modellen von Panasonic hergestellt werden. „Wir haben dieses Intervall so kalkuliert, dass die Akkus in diesem Zeitraum garantiert keine Einbussen haben. Im Idealfall, je nach Ladezyklus und Nutzerverhalten, halten sie allerdings viel länger, bis zu fünf Jahre“, sagt Li auf die futurezone-Frage.

Die Haltbarkeit und Austauschbarkeit der Akkus sowie der Preis für Ersatzakkus werden für viele Roller-Fahrer zu einer entscheidende Frage werden, wenn es um den Kauf einer E-Alternative geht. So legen sich diese oft nur alle zehn Jahre ein neues Fahrzeug zu und denken eher weniger im „Zwei-Jahres-Rhythmus“. Das Konzept beim N-GT mit den zwei integrierten Akkus könnte sich auf Dauer aber auf jeden Fall auszahlen.

Disclaimer: Die Reise nach Paris zum Mobility Summit wurde von NIU bezahlt.