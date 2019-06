Nokia 2.2: 99-Euro-Smartphone mit Wechselakku angekündigt

Der verbaute MediaTek-SoC Helio A22 verfügt über vier CPU-Kerne, die einen akkuschonenden Betrieb ermöglichen sollen. Mittlerweile eine Seltenheit: Der 3000 mAh große Akku kann getauscht werden. Laut Nokia soll eine Akkuladung problemlos für einen Tag ausreichen. Auch die Rückseite des Smartphones kann mit einer anderen Farbvariante getauscht werden. Das Smartphone wird mit Android 9 alias „Pie“ ausgeliefert, sei aber laut HMD Global Android-Q-tauglich und werde ein rasches Update erhalten. Wie bei anderen Modellen garantiert man zumindest zwei Jahre lang Android-Upgrades sowie drei Jahre lang monatliche Sicherheits-Patches.

Wie bereits andere im Februar angekündigte Modelle ist das Nokia 2.2 mit einer Taste ausgestattet, mit dem der Google Assistant schnell gestartet werden kann. Ein Fingerabdrucksensor fehlt, dafür ermöglicht die Frontkamera das Entsperren mithilfe von Gesichtserkennung. Auch auf USB-C wird vorerst verzichtet, es ist lediglich ein microUSB-Anschluss vorhanden.

Preis in Österreich unklar

Je nach Variante ist das Smartphone mit zwei oder drei Gigabyte Arbeitsspeicher bzw. 16 oder 32 Gigabyte an internem Speicher ausgestattet. Dementsprechend variiert auch der Preis: Das günstigste Modell soll laut Ankündigung 99 Euro kosten, in Deutschland wird das günstigste Modell 129 Euro kosten. Ob das günstigere Modell auch in Österreich verfügbar sein wird, ist unklar. Eine Anfrage zur Verfügbarkeit in Österreich hat die futurezone bereits an HMD Global gestellt.