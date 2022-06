Nothing 1 Smartphone hat transparentes Gehäuse und LED-Streifen

Viel wurde in den vergangenen Monaten über das neue Smartphone von Nothing, dem Unternehmen des OnePlus-Gründers Carl Pei , spekuliert . Nun hat der Hersteller ein erstes Bild des „Phone 1“ veröffentlicht.

Bald Gewissheit

Das Phone 1 soll „den Spaß an der Technologie zurückbringen“, pries Nothing sein Handy zuvor an. Nutzer*innen würden „alles vergessen, was uns die Industrie beigebracht hat“, womit Nothing wohl verspricht, dass das Gerät vom üblichen Branchen-Standard abweicht.

Es ist nach wie vor unklar, wie hoch der Preis für das Phone 1 sein wird. Auch zahlreiche technische Details, wie die Leistung des Handys, liegen im Argen. Bisher wurde lediglich bestätigt, dass es mit einem Snapdragon-Chip von Qualcomm ausgestattet sein soll. Spätestens am 12. Juli dürfte Nothing alle Einzelheiten aber im Rahmen eines Launch-Events verraten.