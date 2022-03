Nothing: Smartphone von OnePlus-Gründer kommt im Sommer

Wie engadget berichtet, wird Nothing sein erstes Mobiltelefon mit dem Namen " Phone (1) " auf den Markt bringen. In einem Livestream erklärte der CEO und Mitbegründer von OnePlus, Carl Pei , dass man kein Audio-Unternehmen sei und nicht nur Kopfhörer anbiete.

Das Gerät soll laut Pei Teil eines breiteren Ökosystems werden, das für andere Marken offen ist. Man baue die "überzeugendste Alternative zu Apple" auf. Weitere Details sollen in den kommenden Monaten folgen.

Eigenes Betriebssystem

Das Gerät wird mit Nothing OS arbeiten, das eigene Betriebssystem des Consumer-Tech-Unternehmens. "Nothing OS fasst die besten Eigenschaften von Android zusammen und reduziert das Betriebssystem auf das Wesentliche, wobei jedes Byte einen Zweck erfüllt," heißt es in einer Aussendung. Es würde ein schnelles und reibungsloses Erlebnis und eine Benutzeroberfläche mit "maßgeschneiderten" Schriftarten, Farben, Designelementen und Sounds bieten.

Eine erste Vorschau soll es im April geben, die auf ausgewählten Smartphone-Modellen heruntergeladen werden kann. Das Phone (1) soll kommenden Sommer auf dem Markt erscheinen.