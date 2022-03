Wie sich Samsung das Smartphone der Zukunft vorstellt

In einigen Jahren könnten Smartphones praktisch nur mehr aus einem Display bestehen, in dem das gesamte Gehäuse eingewickelt ist.

Man sollte sich bekanntlich zurückhalten, was Zukunftsprognosen angeht. Vielfach liegen derartige Vorhersagen daneben und stellen sich im Nachhinein oft als völlig lächerlich heraus, wie diese 5 Beispiele zeigen . Nichtsdestotrotz ist es immer spannend, zu beobachten, woran die tonangebenden Technologiekonzerne aktuell arbeiten.

"Wrap-around Display"-Konzept

Technizo Concept hat auf Basis der Grafiken in dem Patent ein Video angefertigt, in dem die Visionen anschaulich dargestellt werden. Ein solches Konzept erinnert stark an das Mi Mix Alpha, das Xiaomi 2019 vorgestellt hat, aber nie Serienreife erlangt hat.

In dem "Wrap-around Display"-Konzept von Samsung sind die Kameras des Smartphones in einem schmalen Band am oberen Rand untergebracht. Auch ein Einschub für den S-Pen-Stift ist vorgesehen. Shortcuts zu den meistgenutzten Apps könnten demnach im seitlichen Rahmen des Display-Gehäuses Platz finden.