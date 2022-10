Neue "Half In Ear"-Ohrstöpsel von Nothing kommen ohne ANC

Fast genau 2 Jahre nach der Unternehmensgründung bringt “Nothing” sein drittes Produkt heraus: den Nothing Ear (Stick). Der Kopfhörer ist der zweite in der Nothing-Produktpalette und soll kein Update, sondern eine Erweiterung zum Nothing Ear (1) darstellen.

Eine Million Produkte habe man insgesamt bereits gekauft, davon gut 560.000 Kopfhörer. Da Nothing daneben nur das Nothing Phone (1) auf den Markt brachte, ist die Rechnung schnell erledigt. Am 26. Oktober bringt das Unternehmen mit Sitz in London mit dem Nothing Ear (Stick) seinen zweiten In-Ear-Kopfhörer auf den Markt.

Nothing Sticks setzten auf Bequemlichkeit

Christopher Lichtenberg, Verkaufsleiter für Nothing in der DACH-Region, bezeichnet die Nothing Ear Sticks als “Half In Ear”, also ohne Plastikaufsatz, der sich in den Gehörgang zwängt. Dadurch sollen die Nothing Sticks wesentlich komfortabler zu tragen sein als die Nothing Ear (1).

Auch das Gewicht soll zum Tragekomfort beitragen. Mit 4,4 Gramm sind sie leichter als die Ear (1), die Wiedergabezeit wird mit 7 Stunden angegeben. Mit dem zylindrischen Ladecase, das einem Lippenstift ähneln soll, wird die Zeit bis zu 29 Stunden ausgeweitet.

Kein Active Noise Cancelling, dafür mit Knöpfen

Im Gegensatz zu den Ear (1) mit ihrer Touch-Steuerung hat man sich für Knöpfe am Stäbchen des Kopfhörers entschieden. “Das ist zwar teurer, Fehleingaben werden dadurch aber reduziert”, sagt Lichtenberg. Auf ANC, also aktive Geräuschunterdrückung, muss man allerdings verzichten.

Dafür sind die Nothing Sticks mit 3 Mikrofonen und 12,6 Millimeter Treibern ausgestattet, die eine Lautstärke von bis zu 125 Dezibel generieren können. Die Lautstärke wird übrigens je nach Umgebungsgeräusche automatisch justiert, bis zu 3 Dezibel kann so hinauf- oder hinuntergeregelt werden.

Außerdem verfügen die Ear Sticks über einen Low Latency Mode, der im Vergleich zu den Ear (1) um 44 Prozent schneller sein soll. Damit ist gesorgt, dass etwa beim Handyspielen der Ton nicht der Anzeige auf dem Bildschirm “hinterherhink”.

Preis liegt bei 120 Euro

Preislich sollen die Nothing Ear Sticks für 119 Euro UVP auf den Markt kommen, in Österreich kann man sie über Amazon oder Cyberport beziehen. Pünktlich zum Start des neuen Produkts kündigte Nothing-Gründer Carl Pei außerdem eine Preiserhöhung bei den Nothing Ear (1) an.

Statt 99 Euro sollen diese ab 26. Oktober auf zumindest 149 Euro steigen. “Das ist allerdings die unverbindliche Preisempfehlung. Ich glaube nicht, dass sich die Ear (1) in den Geschäften so drastisch verteuern”, beruhigt Lichtenberg.