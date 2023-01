Nvidia zeigt endlich Mittelklasse-Grafikchip

Nvidia hat versehentlich technische Details seines neuesten Mittelklasse-Grafikchips Geforce RTX 4070 Ti geleakt. Nun ist auch der Preis durchgesickert. Dieser startet in den USA bei 799 US-Dollar. Damit ist die Grafikkarte um 100 Dollar günstiger als die für November 2022 geplante RTX 4080 12 GB, die Nvidia wieder zurückgezogen hat. Generell wäre sie damit die günstigste Grafikkarte auf Basis der Ada-Lovelace-Architektur.

Für diesen niedrigen Preis soll sie die Gaming-Leistung der 3090 Ti übertreffen. So soll die GPU beispielsweise in Cyberpunk 2077 dreieinhalb Mal so schnell sein als die 3090 Ti, teilt der Hersteller mit. Die RTX 4070 Ti soll über 7.680 CUDA-Recheneinheiten und einem 12-GB-GDDR6X-Speicher mit einer Bandbreite von 504 GBs/s verfügen.

Die 4080 verfügt vergleichsweise über 9.728 CUDA-Kernen und einem 16-GB-Speicher, der 4090 hingegen über 16.384 CUDA-Kernen und 24 GB RAM.

Ab 5. Jänner verfügbar

Für eine bessere Bildrate setzt Nvidia auf die DLSS 3 Frame Generation. Im Vergleich zur DLSS 2.2 soll sich diese fast verdoppeln. Laut engadget dürfte die neue 4070 Ti dieses Jahr wahrscheinlich die beliebteste GPU der 40er-Serie werden. Jene der 30-er Serie von Nvidia seien aber immer noch sehr leistungsfähig und dürften bald günstiger werden.

Die RTX 4070 Ti wird voraussichtlich ab 5. Jänner verfügbar sein. Der Preis für Österreich steht noch nicht fest.