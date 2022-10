Nvidia-Grafikkarte RTX 4090 schmilzt ihre Stromstecker

Das Kabel darf in einem Abstand von mindestens 35 Millimeter vom Stecker nicht gebogen werden.

Laut dem Kabelspezialisten CableMod dürfe das Kabel in einem Abstand von mindestens 35 Millimeter vom Stecker nicht gebogen werden. Denn dadurch können sich die Kontakte zwischen Port und Stecker verschieben und ungünstig belastet werden.

Grafikkarte schmilzt sich selbst

Der Hersteller ist sich über das Problem im Klaren. Laut Winfuture arbeite CableMod nun an neuen Adapterkabeln für die GeForce RTX 4090. Der Stecker komme in einem rechtwinkeligen Design, mit dem eine Verschiebung des Steckers im Port vermieden werden kann.

Nvidia hat auch an einer Grafikkarte gearbeitet, welche auf eine Leistung von 700 Watt ausgelegt ist - ein Drittel mehr als die Geforce RTX 4090. Die Abwärme ist bei 700 Watt aber so heiß, dass die Hardware offenbar darunter leiden kann. In einer Reihe von Tests soll die Titan Ada Netzteile und sich selbst zum Schmelzen gebracht haben, sodass das Projekt abgebrochen werden musste. Die futurezone hat berichtet.