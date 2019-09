OnePlus 7T Pro: Spezifikationen und Starttermin geleakt

Erst im Mai wurden das OnePlus 7 und 7 Pro präsentiert. Jetzt soll die Ankündigung der leicht verbesserten Varianten kurz bevorstehen. Wie compareraja.in berichtet, werden das OnePlus 7T und 7T Pro bereits am 10. Oktober vorgestellt. Bestellt werden können sie ab dem 15. Oktober.

Update: OnePlus hat den 10. Oktober bestätigt - allerdings als Event für die Vorstellung des 7T und 7T Pro in Europa. In den USA werden die neuen Smartphones bereits am 26. September präsentiert.