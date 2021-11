Schockierende Bilder: OnePlus-Smartphone explodiert in Hosentasche

Erneut hat ein OnePlus Nord 2 zu brennen begonnen. Ein Bub hat arge Verbrennung am Oberschenkel erlitten.

Auf Twitter sorgt ein Beitrag des indischen Users Sharma für Aufsehen. Er zeigt Bilder von einem abgebrannten OnePlus Nord 2 und was das Feuer angerichtet hat. Das Smartphone hat in der Hosentasche eines Jugendlichen zu brennen begonnen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 3. November. Mittlerweile stehe Sharma in Kontakt mit der indischen Niederlassung von OnePlus. Auch das Forschungsteam von OnePlus sei involviert. Was den Brand versursacht hat und ob OnePlus das Opfer entschädigt, ist derzeit nicht bekannt.

Kein Einzelfall

Es ist nicht der erste Bericht eines Nord 2, das in Indien in Flammen aufgeht. Im August begann ein Nord 2, während einer Radfahrt, zu brennen. Im September berichtete ein User, dass das Ladegerät seines Nord 2 an der Steckdose explodierte.