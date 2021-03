OnePlus Watch: OnePlus stellt seine erste Smartwatch vor

OnePlus wird am 23. März gemeinsam mit den neuen Smartphones OnePlus 9 und dem OnePlus 9 Pro auch eine OnePlus Watch vorstellen. Die Präsentation ist für 15 Uhr angesetzt.



OnePlus ist bisher vor allem bekannt für seine Flaggschiff-Smartphones, aber hat sich auch zum Ziel gesetzt, die vernetzte Nutzererfahrung zu verbessern. Dazu gehört freilich auch eine Watch. Die Community habe sich diese gewünscht, heißt es seitens des Herstellers.



Laut Aussagen des Herstellers soll sich die Uhr dabei „von der Masse abheben“, „einfach und intuitiv“ steuern lassen und gut in die OnePlus-Familie integrieren.

Technische Details

Erste Details sind auch schon durchgesickert. So soll das Display der Smart Watch 46 mm groß sein und die Uhr wird über eine Plus und Sp02-Messung verfügen. Die Uhr wird es in Schwarz und Silber geben und das Display wird rund sein. Wer Sport betreibt, wird sich freuen, dass die Uhr Workouts automatisch erkennt. Für das Schwimmen gibt es ebenso einen eigenen Modus wie für das Überwachen des Schlafes.



Mit der Uhr lassen sich auch Anrufe entgegennehmen oder ablehnen, Benachrichtigungen anzeigen oder die Musikwiedergabe des OnePlus-Smartphones steuern. Auch eine LTE-Version der Uhr soll es geben.