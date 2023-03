Outlook für Macs jetzt für alle gratis verfügbar

Das Mail-Programm bekam außerdem einen neuen Look und fügt sich jetzt besser in die Mac-Architektur ein.

Microsoft macht das Mail- und Kalenderprogramm Outlook für macOS-Nutzer*innen kostenlos, ganz ohne Microsoft 365-Abo und ohne Lizenz. Mit Outlook lassen sich sowohl Kalender als auch verschiedene Mail-Accounts in einer App verwalten. Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo und IMAP-Accounts können am Mac mit Outlook verwendet werden, auch Outlook für iOS wird es kostenlos geben, wie Microsoft bekannt gibt.

Outlook-Mitteilungen werden jetzt auch in den Widgets angezeigt

Widget mit Termin-Erinnerungen

Outlook für den Mac hat außerdem einen neuen Look sowie einige neue Funktionen erhalten. Laut Angaben von Microsoft sei es stärker als je zuvor direkt in die macOS-Umgebung integriert. Es sei jetzt auch möglich, sich ein Widget mit allen Termin-Erinnerungen im Benachrichtigungszentrum am Mac anzeigen zu lassen, heißt es. Kalendereinträge sollen außerdem bald über das Menü abrufbar sein, heißt es.

Doch wer Benachrichtigungen künftig pausieren möchte, weil man gerade fokussiert an etwas arbeitet, wird auch künftig Outlook-Mail-Benachrichtigungen vorübergehend deaktivieren können, damit man nicht so leicht abgelenkt wird.

Zudem gibt Microsoft bekannt, dass die Synchronisation nun weitaus schneller erfolgen würde, weil Outlook mit dem Apple Silicon Prozessor besser zusammenarbeite. Das „neue“ Outlook kann ab sofort im App Store runtergeladen werden.