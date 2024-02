Porsche Taycan 2024 hat mehr Leistung und mehr Reichweite

Der Taycan beschleunigt jetzt in 4,8 Sekunden auf 100 km/h und ist damit 0,6 Sekunden schneller als sein Vorgänger. Der Turbo S schafft das aus dem Stand in 2,4 Sekunden und ist damit 0,4 Sekunden schneller. Zum neuen Taycan Turbo und den 4S Modellen macht Porsche keine Angaben. Die alten Versionen beschleunigte in 3,2 Sekunden bzw. 4,0 Sekunden auf 100 km/h.

Bis zu 140 kW mehr Leistung

Die Leistung des Basis-Modells wurde um 60 kW erhöht. Beim Taycan Turbo S sind es bis zu 140 kW mehr, wenn "Launch Control" genutzt wird. Damit wird per Knopfdruck für kurze Zeit die Leistung beim Starten gesteigert. Das Spitzenmodell soll so kurzzeitig 700 kW (952 PS) erreichen.

