Project Deep Space: Elektroauto mit 6 Rädern und 2.400 PS

Es klingt futuristisch, es ist ein Konzept, aber dennoch soll es am Ende gebaut werden. Project Deep Space heißt ein ungewöhnliches Projekt von Hennessey Special Vehicles. Dabei soll das weltweit erste Hyper-GT mit Sechs-Rad-Antrieb entstehen. Insgesamt sollen die 6 Räder jeweils einzeln betrieben werden, und zwar von Motoren von jeweils 400 PS . Damit das Fahrzeug am Boden bleibt, wird das Fahrzeug eben schlichtweg 2 Räder mehr als üblich haben. Das E-Auto soll ab 2026 für 3 Millionen Dollar verfügbar sein. Damit wird es zum bislang teuersten E-Auto der Welt .

Diamantförmige Anordnung der Sitze

Das Fahrzeug soll aber nicht nur das teuerste Auto werden, sondern „ultraluxuriös“. Darin sollen 4 Erwachsene Platz finden - zusammen mit 4 Sätzen Golfschläger plus Gepäck, so der Hersteller. Die Sitze sollen diamantförmig angeordnet werden, wobei der hinterste Sitz für die Very Very Important Person (VVIP) bereit gehalten werden soll.

Der Hersteller hat sich bisher schon an ein sogenanntes "Hypercar" gewagt. Mit dem Hennessey Venom F5 ist bereits ein solches in Produktion. Das soll eine Höchstgeschwindigkeit von 500 km/h schaffen und 1800 PS haben. Es kostet 2,1 Millionen Dollar und hat bereits 24 Käufer*innen gefunden.