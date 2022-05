Neuer Qualcomm-Chip verlängert Akkulaufzeit von Handys

Qualcomm sorgt mit seinem neuen Chip für eine verbesserte Effizienz. Das spiegelt sich in längeren Akkulaufzeiten wider.

Qualcomms neuer Spitzenchip Snapdragon 8+ Gen 1 verspricht deutliche Verbesserungen im Hinblick auf die Effizienz, was sich insbesondere auf den Energieverbrauch und die Akkulaufzeit von Android-Geräten auswirkt. Der Konzern kündigt dabei bis zu 10 Prozent höhere Geschwindigkeiten und einen bis zu 30 Prozent geringeren GPU-Stromverbrauch als sein Vorgänger an. Dafür sorgt eine verbesserte Adreno GPU. Gamer würden dadurch im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 1 eine Extra-Stunde an Spielspaß gewinnen, wie engadget berichtet.

Der neue Chip soll ab dem dritten Quartal in vielen Android-Flaggschiffen von Marken wie etwa Asus, Motorola, Oppo oder Xiaomi verbaut sein.

Snapdragon 7 Gen 1

Parallel zum Spitzenchip hat Qualcomm auch den günstigeren Snapdragon 7 Gen 1 präsentiert. Auch dieser verspricht bis zu 20 Prozent höhere Geschwindigkeiten, Kameras sollen eine maximale Auflösung von 200 Megapixeln erhalten. Dank Qualcomm Spectra können Nutzer*innen zudem gleichzeitig 3 Kameras bedienen. Der 7 Gen 1 wird schon dieses Quartal von Honor, Oppo oder Xiaomi angeboten.

Ob die Leistungsdaten generell halten, werden Tests noch zeigen.