Revolutionärer Antrieb für E-Bikes funktioniert ohne Kette

Egal ob elektrisch oder nicht, alle Fahrräder funktionieren gleich: Über die Kette wird beim Treten das Hinterrad bewegt. Ein deutsches Mobilitätsunternehmen hat diesem Prinzip nun ein Upgrade verpasst und die Kette durch ein Kabel ersetzt.

Tritt man beim Free Drive System in die Pedale, wird die Muskelkraft in elektrische Energie umgewandelt. Über ein Kabel wird diese an einen Radnabenmotor weitergeleitet, wo sie wieder zu mechanischer Energie umgewandelt wird. Der Motor sitzt im Hinterrad und treibt das Fahrrad an. Der deutsche Hersteller Schaeffler nennt seine Entwicklung "Bike-by-Wire".