Riesiger Solar-Scooter und gruselige Roboter: 7 IFA-Kuriositäten

Auf der IFA in Berlin gibt es abseits der großen Marken viel Kurioses zu entdecken.

Die Elektronikmesse IFA in Berlin ist nicht nur eine Machtdemonstration großer Hersteller. Auch eher unbekannte Firmen, meist aus Fernost, nehmen die Reise auf Berlin auf sich, um sich vor möglichen Kund*innen zu präsentieren. Heuer sind es erstmals seit der Corona-Pandemie wieder sehr viele, was sich auch auf die Gesamtzahl an Aussteller auswirkt. Die IFA ist erstmals wieder ausverkauft. Die Firmen haben dabei verschiedenste Produkte im Gepäck. Von relativ unspektakulären USB-Kabeln bis einige Kuriositäten. Ich habe beim Rundgang durch die Hallen 7 ungewöhnliche Sachen gesehen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. 1: Riesiger Solar-Scooter Dieser fast schon absurd große Solar-Scooter lädt sich während der Fahrt auf, damit einem nicht so schnell der Akku ausgeht. Hat man ihn mit leer in der Sonne stehen, kann man den Akku so (je nach Wetter bzw. Sonnenstunden) in 2 Tagen vollständig aufladen. Mit einem Preis von 1.400 Euro ist er aber kein Schnäppchen.

© Thomas Prenner

2: Gruseliger Roboter Ebo Der Roboter Ebo X soll ein kleiner Bewacher des eigenen Zuhause sein. Das fußballgroße Gerät soll dabei nicht nur auf die eigenen 4 Wände aufpassen, sondern auch Kinder oder Haustiere im Blick behalten. Im Grunde ist es einen Webcam auf Rädern, die sich per App Steuern und herumfahren lässt. Das findet der Babysitter bestimmt sehr angenehm, wenn die Eltern so aus der Ferne mal reinschauen, ob eh alles OK ist.

© Thomas Prenner

➤ Mehr lesen: Samsung-Kühlschränke sagen einem, was man essen soll 3: Roboter-Hund Ja, man kennt sie schon länger, aber trotzdem auch ja, sie sind immer noch kurios: Roboter-Hunde. Und auch auf der IFA habe ich einen gefunden. Aufwecken konnte ihn allerdings nicht.

© Thomas Prenner

4: Gesundheitsscanner für Katzen Katzenbesitzer*innen sollte die Gesundheit des eigenen Vierbeiners am Herzen liegen. Dabei behilflich ist der Body Composition Monitor für Katzen. Das Gerät, in das man die Katze per Futterschüssel lockt, musst Gewicht, Körperfett, Muskelmasse, Knochenstruktur und vieles mehr. Ablesen und an den Tierarzt weitergeben kann man die Werte dann direkt per App.

© Thomas Prenner

5. Smarter Kompostierer Wer am Land lebt, kennt ihn vielleicht, den guten alten Komposthaufen hinter dem Haus. Dort werden organische Abfälle deponiert und in wertvollen Humus umgewandelt. Der Reencle ist ein smarter Kompostierer, der in Innenräumen positioniert werden soll. Dank eines Filtersystems entstehen keine unangenehmen Gerüche. Bis zu einem Kilogramm an Lebensmittelresten soll er pro Tag aufnehmen können. In 4 bis 5 Stunden soll er so Kompost produzieren.

6. Rollkoffer Zugegeben, so ganz neu ist diese Kuriosität nicht, sie sorgte schon immer wieder im Netz für Staunen, vielleicht auch Belustigung. Allerdings müsst ihr zugeben, dass es schon eine nicht zu unterschätzende Komik hat, wenn man sich vorstellt, wie gestresste Geschäftsleute auf ihren Trolley-Koffern über den Flughafen fahren. Ab etwa 800 Euro ist man dabei. ➤ Mehr lesen: IFA 2023: Rasende Koffer und kochende K