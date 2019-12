Rolls Royce entwirft bislang schnellstes E-Flugzeug

Die Batterie besteht aus 6.000 Zellen, verfügt über ein Kühlsystem und soll der weltweit energiereichste Akku der Luftfahrt sein. Laut Business Insider könne man damit 250 Häuser mit Strom versorgen oder von London nach Paris mit nur einer Ladung fliegen.

Während kleinere Maschinen schon in naher Zukunft voll elektrisch fliegen könnten, müssten größere Flugzeuge auf die Hybridtechnologie zurückgreifen, also in Kombination mit Gasturbinen, wie Paul Stein von Rolls Royce meint. Bereits 2020 soll ACCEL in Großbritannien abheben.