Russische Firma verkauft Roboter-Klone echter Menschen

Gegenüber CNBC sagte der Mitgründer der Firma und Entwickler Oleg Kivokurtsev: "Der Schlüsselmoment bei der Entwicklung war die Digitalisierung von Persönlichkeit und das Erschaffen eines individuellen Erscheinungsbildes. Als Resultat können wir unseren Kunden digitale Unsterblichkeit anbieten." Man habe bereits 10 Bestellungen von Firmen und Privatpersonen entgegengenommen.

Vier Roboter in Produktion

Je nach Wünschen der Kunden kostet ein Robot-C zwischen 20.000 und 50.000 US-Dollar. Derzeit arbeite man an vier Exemplaren, so Kivokurtsev gegenüber CNBC. Einer sei für eine Regierungseinrichtung und solle Ausweise scannen. Ein Weiterer sei Albert Einstein nachempfunden und für eine Ausstellung gedacht. Zwei Exemplare habe eine Familie aus dem Mittleren Osten in Auftrag gegeben, die sich androide Versionen der Mutter und des Vaters als Begrüßungskomitee für Gäste wünschen.