Samsung Galaxy S23 Ultra in MrBeast Video zu sehen

87 Prozent der Teenager in den USA besitzen laut der Investmentbank Piper Sandler ein iPhone. Die Apple-Geräte sind damit wesentlich beliebter in dieser Zielgruppe als Samsung Smartphones. Doch Samsung will das nun ändern und hat deshalb eine Kooperation mit Influencer und YouTuber MrBeast abgeschlossen, dessen Videos vor allem bei Teenagern äußerst beliebt ist.

In dessen neuestem Video ist ein Galaxy S24 Ultra zu sehen, das ab sofort MrBeats neue, offizielle Vlog Cam wird. Das S24 Galaxy Ultra wird Samsungs neues Highend-Smartphone, die Eckdaten wurden erst vor kurzem geleakt.

